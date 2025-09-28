В МВД предупредили о схеме мошенничества с индийскими номерами
Мошенники для обмана могут использовать индийские номера, которые похожи на российские. Об этом 28 сентября сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Злоумышленники могут использовать индийские номера, рассчитывая на невнимательность», — указано в Telegram-канале.
Там пояснили, что номера, которые начинаются с кода +916, на первый взгляд могут напоминать российские номера с кодом +7 916. На самом деле код +91 принадлежит Индии, а цифра «6» после него указывает на индийские города.
В ведомстве добавили, что злоумышленники специально используют эту небольшую визуальную схожесть, чтобы обмануть людей.
25 сентября сообщалось, что мошенники занимаются рассылкой фальшивых уведомлений о взломе электронной почты. Отмечалось, что имя отправителя выглядит убедительно — Mail, но подвох легко обнаружить, посмотрев адрес. Если пройти по ссылке, откроется фишинговая форма для смены пароля. Заполнив ее, все данные для авторизации окажутся у преступника.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ