В МВД предупредили о схеме мошенничества с индийскими номерами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Мошенники для обмана могут использовать индийские номера, которые похожи на российские. Об этом 28 сентября сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Злоумышленники могут использовать индийские номера, рассчитывая на невнимательность», — указано в Telegram-канале.

Там пояснили, что номера, которые начинаются с кода +916, на первый взгляд могут напоминать российские номера с кодом +7 916. На самом деле код +91 принадлежит Индии, а цифра «6» после него указывает на индийские города.

В ведомстве добавили, что злоумышленники специально используют эту небольшую визуальную схожесть, чтобы обмануть людей.

Ничего людского: мошенники атакуют жителей ДНР под предлогом оказания соцуслуг
В одной из последних схем преступники сулят бесплатную доставку воды

25 сентября сообщалось, что мошенники занимаются рассылкой фальшивых уведомлений о взломе электронной почты. Отмечалось, что имя отправителя выглядит убедительно — Mail, но подвох легко обнаружить, посмотрев адрес. Если пройти по ссылке, откроется фишинговая форма для смены пароля. Заполнив ее, все данные для авторизации окажутся у преступника.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

