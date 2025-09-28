Реклама
Зарплаты в сфере машиностроения за год увеличились почти на 10%

Исследование: зарплаты в сфере машиностроения за год увеличились почти на 10%
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Отрасль машиностроения в России испытывает острый дефицит специалистов, для привлечения сотрудников работодатели готовы повышать зарплаты. За год предлагаемый доход увеличился почти на 10%. Об этом 28 сентября свидетельствуют результаты опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Отмечается, что в машиностроении в 2025 году сохраняется острый дефицит специалистов. С января по сентябрь этого года в отрасли было опубликовано более 110 тыс. вакансий, однако на каждую из них приходится лишь 1,3 резюме.

«Медиана предлагаемой зарплаты за год выросла почти на 10%, что отражает готовность работодателей бороться за кадры», — приводит сообщение платформы ТАСС.

Работодатели, которые связаны с тяжелым машиностроением, всё чаще ищут сотрудников уже с опытом работы. Наибольшая доля вакансий (61%) по-прежнему приходится на специалистов со стажем от одного до трех лет.

Кроме того, увеличился спрос на более опытных кандидатов. В частности, в прошлом году только 16% предложений было рассчитано на стаж от трех до шести лет, в этому году — 20%.

Доля вакансий для работников без опыта снизилась с 20 до 18%. По мнению аналитиков, подобная тенденция означает рост конкуренции отрасли за квалифицированные кадры, которые готовы быстро включиться в производственные процессы и обладают развитыми навыками по необходимым видам работ.

Среди профессий в тяжелом машиностроении лидируют рабочие специальности. Например, наиболее востребованными являются разнорабочие (9%), слесари и сантехники, а также токари, фрезеровщики и шлифовщики (по 8%).

Трудовой страж: логисты пересматривают подход к найму из-за нехватки кадров
Поиск работников затрудняют высокие зарплатные ожидания и низкий уровень навыков

18 августа сообщалось, что наиболее востребованными вакансиями за период с января по июль текущего года оказались предложения о работе для продавцов-консультантов и кассиров. Уточняется, что на эту категорию работников приходится 7% от всего объема рабочих мест в 2025 году по стране в целом.

