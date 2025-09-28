В России насчитали восемь городов с именем в названии
В России находятся восемь городов с именем в названии. Об этом 28 сентября сообщили в Росреестре.
«Помимо городов Владимир (Владимирская область) и Артем (Приморский край) в наш список попали Беслан (Республика Северная Осетия — Алания), Верея (Московская область), Аксай (Ростовская область), Алдан (Республика Саха (Якутия)), Салават (Республика Башкортостан) и Тулун (Иркутская область)», — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».
Уточняется, что в системе Росреестра находится более 350 населенных пунктов, которые связаны с именами. По данным ведомства, наибольшее количество населенных пунктов, в названиях которых встречаются имена, насчитывается в Республике Татарстан, — 39 деревень, сел и поселков.
Отмечается, что подобная ситуация прослеживается в Республике Башкортостан: там приблизительно 35 деревень и сел. Кроме того, в регионе есть город республиканского значения Салават.
«Роскадастр» 13 июля сообщил, что в России зарегистрировано 67 городов с совпадающими названиями. Уточняется, что всего в стране насчитывается «более 1250 городов, из них 67 имеют повторяющиеся названия».
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ