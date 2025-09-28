Реклама
Прямой эфир
Общество
В Кремле заявили об отсутствии у США плана вовлечь РФ в решение конфликта в Газе
Армия
ВС РФ поразили железнодорожную инфраструктуру ВСУ в зоне СВО
Армия
Силы ПВО за ночь сбили 81 БПЛА ВСУ над регионами России
Мир
Трамп выступит 30 сентября с заявлением из Белого дома
Мир
FT узнала начале технической подготовки принятия Украины и Молдавии в ЕС
Армия
Операторы БПЛА уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области
Мир
Politico сообщила о планах ЕК обменять активы РФ на облигации для Киева
Мир
Фон дер Ляйен пообещала не арестовывать замороженные активы России
Мир
Bloomberg предупредило о возможном столкновении между Мерцом и фон дер Ляйен
Армия
Расчеты РСЗО «Ураган» сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО в ЛНР
Мир
Песков отметил желание жителей Одессы и Николаева быть с Россией
Общество
Посол России раскрыл тему переговоров Путина во время визита в Таджикистан
Мир
Орбан заявил о намерениях Запада захватить Украину ради земель, ресурсов и денег
Экономика
В ЦБ одобрили дизайн обновленной банкноты номиналом 1 тыс. рублей
Мир
Песков указал на милитаристский характер предложения Киева по «стене дронов»
Мир
Захарова ответила на призыв британского министра обороны к России
Мир
В США мужчина попытался перелезть через забор Белого дома

Водитель иномарки погиб в результате ДТП в Новосибирске

0
EN
Фото: t.me/gibddnso
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Водитель автомобиля Merсedes погиб в результате ДТП на улице Ленина в Новосибирске. Об этом 28 сентября сообщила региональная Госавтоинспекция.

«В результате происшествия водитель автомобиля Mercedes от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи, еще трое пассажиров (две женщины и мужчина) доставлены в больницу, возраст и характер травм уточняются», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

ДТП произошло около 01:45 по местному времени (27 сентября 21:45 по мск). По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем двигался по улице Димитрова со стороны улицы Вокзальная магистраль и, не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие.

Доставил и оставил: ВС РФ обязал водителей возвращаться на место ДТП
Перевозка пострадавших в больницу не освобождает от ответственности за оставление места происшествия

В пресс-службе прокуратуры Республики Татарстан 27 сентября сообщили, что в результате ДТП на автодороге М7 «Волга» в Татарстане погибли четыре человека. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом при развороте не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2114 и столкнулся с ним.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025