Водитель иномарки погиб в результате ДТП в Новосибирске

Водитель автомобиля Merсedes погиб в результате ДТП на улице Ленина в Новосибирске. Об этом 28 сентября сообщила региональная Госавтоинспекция.

«В результате происшествия водитель автомобиля Mercedes от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи, еще трое пассажиров (две женщины и мужчина) доставлены в больницу, возраст и характер травм уточняются», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

ДТП произошло около 01:45 по местному времени (27 сентября 21:45 по мск). По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем двигался по улице Димитрова со стороны улицы Вокзальная магистраль и, не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие.

