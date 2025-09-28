Четыре человека погибли в результате ДТП в Республике Татарстан
В результате ДТП на автодороге М7 «Волга» в Татарстане погибли четыре человека. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
«В результате ДТП водитель легкового автомобиля, 1998 года рождения, и три пассажира (одна женщина и двое мужчин) скончались», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом при развороте не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ 2114» и столкнулся с ним.
На место происшествия выехал заместитель Елабужского городского прокурора Артур Князев.
Пресс-служба региональной Госавтоинспекции 27 сентября сообщила, что в результате ДТП, которое произошло на 1816-м километре автодороги Усолье – Ангарск в Иркутской области, погиб 16-летний автомобилист. Уточнялось, что автомобиль был куплен два дня назад, 25 сентября, отцом одного из друзей погибшего водителя.
