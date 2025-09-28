Средства ПВО отразили атаку БПЛА на три района Ростовской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на три района Ростовской области. Об этом ранним утром 28 сентября сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районах», — написал он в своем Telegram-канале.

В публикации уточняется, что в результате произошедшего никто из людей не пострадал, разрушений при этом также зафиксировано не было.

Министерство обороны РФ 28 сентября сообщило об уничтожении 17 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), из которых три были перехвачены в небе над Ростовской областью. Еще семь БПЛА сбили над Белгородской областью, шесть — над Воронежской и один над Республикой Крым.

