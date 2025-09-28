Экипаж армейской авиации вертолета Ми-28НМ поразил живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом 28 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Авиация применила ракеты для поражения разведанных целей противника. После выполнения задач экипаж успешно выполнил противоракетный маневр, используя тепловые ловушки, и вернулся на аэродром вылета. Согласно докладу авианаводчика, украинские военнослужащие были уничтожены.

В Минобороны РФ 27 сентября сообщили, что военнослужащие группировки войск «Восток» завладели военной техникой и припасами ВСУ в ходе освобождения населенного пункта Новоивановка в Днепропетровской области (ДНР). Уточнялось, что экипажи ВСУ покинули эти машины и отступили при попытке ротации.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ