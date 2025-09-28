Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве прогремели взрывы. Об этом 28 сентября сообщил украинский телеканал ТСН.

«Киев — взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что в городе прозвучала сирена воздушной тревоги.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Житомирской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.

ТСН 27 сентября сообщило о взрывах в Житомирской, Полтавской и Черниговской областях. Согласно данным оперативной онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Житомирской, Полтавской и Черниговской областях.

