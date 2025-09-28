Захарова назвала мухлежом попытки трех стран СБ ООН вернуть антииранские санкции

Попытки возвращения старых антииранских санкций Совета Безопасности (СБ) ООН Великобританией, Францией и Германией являются мухлежом, а юридические ограничительные меры шиты белыми нитками. Об этом 27 сентября сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«С точки зрения международного права это выглядит как мухлеж: если ты сам нарушаешь правила, то теряешь право пользоваться прописанными в них механизмами», — говорится в ее сообщении в Telegram-канале.

По словам Захаровой, исходя из резолюции 2231, изначально необходимо разобрать претензии в механизме по решению споров и в случае невозможности обсуждения следует обратиться в Совбез ООН.

Кроме того, она отметила, что западные государства много лет не выполняли обязательства по иранской сделке, а сейчас «пытаются использовать шитые белыми нитками юридические ходы» с целью «наказать Иран».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН 27 сентября сообщил, что Россия считает неприемлемыми и незаконными попытки Запада восстановить в Совбезе ООН санкции против Ирана.

