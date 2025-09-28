Маск опроверг информацию о совершенном им по приглашению визите на остров Эпштейна

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск 27 сентября опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы его поездке на остров финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации.

«Эпштейн пытался уговорить меня поехать на его остров, но я отказался», — написал он в X (бывш. Twitter).

Маск обвинил издания и паблики, распространявшие «вводящую в заблуждение» информацию, в создании ложных нарративов, а также отметил, что данные СМИ «заслуживают полного презрения».

Газета Politico днем ранее заявила, что Маск планировал посетить Эпштейна 6 декабря 2014 года, а также уличила его и иных деятелей в якобы поддержании контактов с финансистом уже после признания им вины. Президент США Дональд Трамп, 19 июля попросивший обнародовать все документы по делу Эпштейна, еще 27 июля выражал свое недовольство работой администрации над ситуацией вокруг этого дела.

