Маск опроверг информацию о совершенном им по приглашению визите на остров Эпштейна

Маск: Эпштейн вправду приглашал меня на свой остров, но я не согласился
Фото: Global Look Press/Grzegorz Wajda
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск 27 сентября опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы его поездке на остров финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации.

«Эпштейн пытался уговорить меня поехать на его остров, но я отказался», — написал он в X (бывш. Twitter).

Маск обвинил издания и паблики, распространявшие «вводящую в заблуждение» информацию, в создании ложных нарративов, а также отметил, что данные СМИ «заслуживают полного презрения».

Дело мертвеца: файлы Эпштейна стали главным пунктом повестки в США
Тактика Белого дома раскалывает республиканский электорат

Газета Politico днем ранее заявила, что Маск планировал посетить Эпштейна 6 декабря 2014 года, а также уличила его и иных деятелей в якобы поддержании контактов с финансистом уже после признания им вины. Президент США Дональд Трамп, 19 июля попросивший обнародовать все документы по делу Эпштейна, еще 27 июля выражал свое недовольство работой администрации над ситуацией вокруг этого дела.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

