Politico узнала о связях Маска с Джеффри Эпштейном

Politico: Маск фигурирует в документах дела Джеффри Эпштейна
Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск фигурирует в документах дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации. Об этом 26 сентября сообщила газета Politico.

«Согласно, по всей видимости, копии плана поездки Эпштейна, Маск планировал посетить его остров 6 декабря 2014 года», — указано в материале.

Кроме того, в другом расписании упоминаются запланированные встречи Эпштейна с рядом известных личностей, включая обед с миллиардером Питером Тилем 27 ноября 2017 года и завтрак с политтехнологом Стивом Бэнноном 16 февраля 2019 года — всего за несколько месяцев до того, как Эпштейну были предъявлены обвинения в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Издание добавило, что документы особо примечательны тем, что все три влиятельных человека продолжали поддерживать отношения с Эпштейном после признания им вины и регистрации как сексуального преступника.

Дело мертвеца: файлы Эпштейна стали главным пунктом повестки в США
Тактика Белого дома раскалывает республиканский электорат

Президент США Дональд Трамп 19 июля попросил министерство юстиции обнародовать все имеющиеся показания жюри присяжных по делу Эпштейна. Однако позднее, 23 июля, суд Флориды отклонил это прошение, в связи с чем Трамп 28 июля выразил свое недовольство. Американский президент был раздражен ошибками Белого дома в данном вопросе.

Позднее, 30 июля, в США узнали, что Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство юстиции США располагают якобы пропавшей минутой с записи камер видеонаблюдения, которая велась в ночь смерти Эпштейна в тюрьме. Уточняется, что 11-часовая запись, ранее обнародованная в этом месяце, доказывает, что в ночь на 10 августа 2019 года в камеру к осужденному никто не приходил — по предварительным данным, он совершил самоубийство.

Вечером 3 сентября было опубликовано видео с недостающей минутой, связанной со смертью Эпштейна. The New York Post прокомментировала кадры, отметив, что в отсутствующую минуту, записанную за пределами тюремного блока, ничего не произошло.

