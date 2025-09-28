Реклама
Сюжет:

Три человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ на Белгородскую область

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В Белгородской области при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на производственное предприятие были ранены три мирных жителя. Об этом 27 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино производственное предприятие подверглось атакам двух вражеских дронов. Ранены трое сотрудников», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, спины, плеча и руки, а также женщину с осколочными ранениями руки и головы бригады скорой помощи доставили в городскую больницу. У третьей пострадавшей диагностировали травму глаза и осколочное ранение груди, ее доставили в областную клиническую больницу.

Зонтик для «Тосочки»: как тяжелые огнеметные системы прикрывают от дронов
Машины ТОС-2 стали приоритетной целью для беспилотников врага

Минобороны РФ 28 сентября сообщило, что средствами противовоздушной обороны за час было уничтожено 17 БПЛА ВСУ на территории России. Уточнялось, что семь БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, шесть дронов — над территорией Воронежской области, три были уничтожены над территорией Ростовской области и еще один — над Республикой Крым.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

