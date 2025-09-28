Силы ПВО в течение часа уничтожили 17 украинских беспилотников над регионами РФ
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) за час было уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 28 сентября сообщили в Минобороны РФ.
«С 23:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что семь БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, шесть дронов — над территорией Воронежской области, три были уничтожены над территорией Ростовской области и еще один — над Республикой Крым.
В Минобороны РФ 27 сентября сообщили, что за три часа, с 20:00 до 23:00 мск, средствами ПВО были уничтожены 11 БПЛА ВСУ над Ростовской, Белгородской и Курской областями. Уточнялось, что дроны были самолетного типа.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ