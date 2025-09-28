Покер Глушенкова помог «Зениту» обыграть «Оренбург»

Петербургский футбольный клуб (ФК) «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 27 сентября в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 5:2.

Счет открыл нападающий ФК «Зенит» Максим Глушенков на 22-й минуте игры. Также он забил еще три мяча в течение матча. Его товарищ по команде, нападающий Александр Соболев, отметился голом на 74-й минуте. У «Оренбурга» отличились защитник Эмиль Ценов, поразивший ворота соперника на 83-й минуте, и полузащитник Владислав Камилов, забивший на 88-й минуте.

Таким образом, команда из Санкт-Петербурга занимает четвертое место, набрав 19 очков. «Оренбург» с семью очками на 13-й строчке.

Команда «Динамо» из Москвы 26 сентября обыграла самарские «Крылья Советов» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 3:2.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ