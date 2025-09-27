Реклама
Столичное «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в десятом туре РПЛ

«Динамо» едва не упустило победу над «Крыльями Советов»
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Футбольный клуб (ФК) «Динамо» из Москвы обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась 26 сентября и закончилась со счетом 3:2.

В составе победившей команды отличились Даниил Фомин (9-я минута), Жуан Паулу де Соуза Марес (Битело), который забил на 24-й минуте, и Антон Миранчук (34-я). У самарского клуба забить удалось Ильзату Ахматову (58-я) и Томасу Гальдамесу (88-я).

Следующий матч столичной команды пройдет 4 октября, они встретятся с московским «Локомотивом». Тогда же «Крылья Советов» сыграют с казанским «Рубином».

Футбольный клуб «Арсенал» из Тулы 25 сентября обыграл нижегородскую «Волну» в матче четвертого раунда Пути регионов Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:0. В составе победившей команды забить удалось полузащитникам Александру Трошечкину (30-я минута), Тиграну Аванесяну (34-я) и форварду Кириллу Богданецу (84-я).

