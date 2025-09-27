Силы ПВО за три часа уничтожили 11 БПЛА над территорией России
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ростовской, Белгородской и Курской областями. Об этом 27 сентября сообщили в Минобороны РФ.
«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что шесть БПЛА были уничтожены над территорией Ростовской области, три дрона — над Курской областью и еще два — над Белгородской областью.
В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что с 13:00 до 17:00 мск ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Курской, Белгородской и Брянской областями. Уточнялось, что дроны были самолетного типа.
