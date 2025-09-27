Силы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ над тремя регионами РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской, Белгородской и Брянской областями. Об этом 27 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«С 13:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что три беспилотника были сбиты над территорией Курской области, еще по два — над Белгородской и Брянской областями.

В этот же день сообщалось, что С 08:00 до 13:00 мск ПВО сбили десять дронов над Курской, Белгородской и Брянской областями. Уточняется, что над Курской областью было уничтожено пять беспилотников, над Белгородской областью — три, над Брянской областью — два.

