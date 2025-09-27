Над Курской, Белгородской и Брянской областями уничтожено 10 дронов ВСУ

С 08:00 до 13:00 мск над Курской, Белгородской и Брянской областями были уничтожены противовоздушными средствами обороны (ПВО) 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 27 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«С 08.00 до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как уточняет ведомство, над Курской областью было уничтожено пять беспилотников, над Белгородской областью — три, над Брянской областью — два.

Ранее в этот же день губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил об отражении за минувшую ночь средствами ПВО массированной атаки дронов на севере Ростовской области. По его словам, беспилотники были перехвачены над территорией шести районов. Он отметил, что в результате произошедшего в Кашарском районе было замечено и устранено возгорание травы, а в Тарасовском произошел пожар на оборудовании газораспределительной станции.

