В Ростовской области отразили атаку беспилотников ВСУ на шесть районов
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь отразили массированную атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на север Ростовской области — аппараты были перехвачены над территорией шести районов. Об этом 27 сентября сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Массированная воздушная атака врага ночью была отражена по северу Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районе», — говорится в публикации в его Telegram-канале.
Глава Ростовской области уточнил, что в результате произошедшего в Кашарском районе было замечено и устранено возгорание травы, а в Тарасовском произошел пожар на оборудовании газораспределительной станции, где после его ликвидации уже приступили к выполнению ремонтных работ.
Слюсарь днем ранее сообщил об успешном отражении атаки беспилотников на Таганрог и шесть районов региона, в число которых вошли Мясниковский, Миллеровский, Куйбышевский, Шолоховский, Тарасовский и Верхнедонской. По его словам, пострадавших в результате произошедшего также не было.
