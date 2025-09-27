Захарова призвала узнать причины пропажи звука микрофона у Бербок на словах об РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 сентября призвала секретариат ООН разобраться в причинах отключения микрофона председателя 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналены Бербок в момент представления российской делегации.
«У [Анналены] Бербок либо выключили микрофон на словах «Российская Федерация», либо она сама», — написала она в Telegram-канале.
Она призвала секретариат ООН разобраться в инциденте.
Ранее, 22 сентября, Бербок пришлось четыре раза просить делегатов занять свои места перед началом пленарного заседания высокого уровня, посвященного 80-й годовщине создания ООН. Бербок во время трансляции заседания несколько раз обращалась к участникам, призывала к тишине и объясняла, где им занять места, в том числе напоминая о расположении синих кресел в левой части зала.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ