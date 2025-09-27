Лавров заявил об обучении группировок в Мали украинскими боевиками

Украинские боевики обучают террористические группировки в Мали и поставляют им дроны. Об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после своего выступления на 80-й сессии Генассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН).

«Там же [в Мали] причем завязаны и украинские специалисты, которые различным боевым группировкам поставляют дроны, обучают их», — сказал Лавров.

Он добавил, что эта информация подтверждается. Также Лавров напомнил, что встреча с министрами стран альянса государства Сахеля — Мали, Буркина-Фасо и Нигер — прошла уже второй раз, и министры планируют продолжать эту практику.

7 апреля министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил, что Украина представляет угрозу безопасности Африки и поддерживает террористические группировки в Сахеле. По его словам, поддержка Киева привела к тому, что погибло множество солдат Мали.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ