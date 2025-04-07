Украина представляет угрозу безопасности Африки и поддерживает терроризм. Об этом 7 апреля заявил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп.

«Я должен сказать, что Мали, которая также разорвала отношения с Украиной, считает Украину террористическим государством в той мере, в какой Украина открыто призывала и заявляла о своей поддержке террористических группировок в Сахеле и, в частности, в Мали, что привело к гибели многих наших солдат и граждан Мали», — сказал он «РИА Новости».

По словам Диопа, Украина должна взять на себя ответственность и избежать своего негативного восприятия со стороны африканских народов, которые могут считать Киев источником нестабильности и безответственным игроком на международной арене.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 апреля заявил, что Украина при полном попустительстве Запада поддерживает террористические группировки в африканском регионе Сахель. Он добавил, что формирование Альянса государств Сахеля (АГС) является свидетельством «второго пробуждения Африки».

В августе прошлого года Мали разорвала дипотношения с Украиной, мотивировав свое решение информацией о поддержке Киевом действий вооруженных террористов в африканской республике. Также Бамако призвал противодействовать подрывной деятельности украинских посольств в Сахеле.