В Подмосковье состоялись соревнования ФСО РФ по скоростному маневрированию

Ежегодные соревнования на первенство Федеральной службы охраны (ФСО) России по скоростному маневрированию прошли на автодроме в Подмосковье. Об этом 27 сентября сообщили «Известия».

«Пройдет, как всегда, весело. Здесь будут не только соревнования, но еще и показательные выступления наших отдельных подразделений», — рассказал инструктор-методист автомобильно-мотоциклетного клуба ФСО Сергей Разговоров.

По его словам, в этом мероприятии принимают участие не только водители, но и представители других подразделений ведомства, которые используют автомобили в своей работе и службе. Инструктор добавил, что скоростное маневрирование как на асфальте, так и на скользких покрытиях будет «достаточно сложно» для участников.

Разговоров также отметил, что для них эти автомобили достаточно новые, так как такая техника не используется в повседневной жизни. Инструктор подчеркнул, что все находятся «в равных условиях».

Ранее, 22 сентября, стало известно, что летом 2025 года россияне стали активнее искать не только базовое обучение вождению автомобиля, но и специализированные курсы для отработки отдельных навыков и повышения уверенности за рулем. Занятия по маневрированию и управлению автомобилем искали на 52% чаще, количество предложений выросло на 54%.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ