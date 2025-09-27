Украина разочарована тем, что не смогла втянуть Венгрию в конфликт с Россией. Об этом 27 сентября написал глава МИД республики Петер Сийярто в соцсети X (бывш. Twitter).

Заявление венгерского министра стало ответом на недавнюю критику главы МИД Украины Андрея Сибиги, который осудил действия Венгрии в связи с обвинениями президента Украины Владимира Зеленского в «хунгарофобии».

«Я могу понять разочарование украинского министра иностранных дел: им не удалось втянуть нас в свой конфликт, и, несмотря на все провокации, им не удастся это сделать в будущем», — отметил Сийярто.

Он также подчеркнул, что Венгрия является суверенным государством. По его словам, государство будет защищать интересы своих граждан и не позволит себя втянуть в боевые действия.

27 сентября эксперты сообщили, что Украина задумала атаку по инфраструктуре государств Евросоюза для провокации конфликта с РФ. Так, Киев готовит удар дронами по инфраструктуре европейских стран, собирая беспилотники из российских деталей, чтобы втянуть альянс в прямую конфронтацию с государством.

