Киев задумал атаку по инфраструктуре стран ЕС для провокации конфликта с РФ

Фото: Global Look Press/Andriy Andriyenko
Украина способствует открытому конфликту России с НАТО, а также намерена спровоцировать третью мировую войну и готовит для этого масштабную провокацию. Так, украинская сторона готовит атаку дронами по инфраструктуре европейских стран, собирая беспилотники из российских деталей, чтобы втянуть альянс в прямую конфронтацию с государством. Эксперты 27 сентября поделились своими мнениями об этих планах Киева.

По заявлению официального представителя МИД России Марии Захаровой со ссылкой на венгерские СМИ, Украина планирует нанести удар по объектам НАТО восстановленными российскими «Геранями». В интервью «Известиям» Захарова заявила, что реакция Запада на провокацию в Польше очевидно вдохновила киевский режим, и теперь там готовы «пойти дальше».

«Будут взяты элементы российских дронов, они будут дополнительно оснащены, дальше всё будет преподнесено как якобы нападение нашей страны на территорию стран Европейского союза. То есть делается всё, чтобы началась полномасштабная, крупная, многосторонняя бойня на европейском континенте», — заявила представитель МИДа.

При этом Захарова назвала точное место, откуда могут полететь дроны, — это Яворовский полигон в западной части Украины, куда 16 сентября уже завезли восстановленные российские «Герани». Последствия этой провокации могут быть самыми серьезными.

«Здесь уже не четвертая статья, а пятая статья североатлантического договора вступает в действие, в соответствии с которой все страны НАТО обязаны отвечать так, будто агрессия совершена против них», — считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Президент Украины Владимир Зеленский уже обвинил Будапешт в том, что тот якобы запустил на Украину свои разведывательные дроны, и даже показал маршрут их полета. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто эти заявления назвал полным абсурдом и заявил, что украинский лидер «сходит с ума от своей антивенгерской одержимости».

Венгрия — исключение, а большинство других лидеров ЕС вовсю включились в истерию с российскими дронами. Всю неделю над Данией, Германией, Норвегией, сверкая огнями, на низкой скорости летают квадрокоптеры, причем ближнего действия, не те, что способны преодолеть сотни километров. Ни один не сбит, операторы не задержаны, если не считать случайных туристов. Подразумевается, что запускает эти дроны Россия, хотя прямо это не утверждается.

«Сейчас мы не можем назвать конкретного виновника этих инцидентов. Компетентные службы разбираются, люди могут думать, что хотят, но нам нужна достоверность», — отметил министр иностранных дел Дании Ларс Локке.

Зачем провокация нужна Украине — понятно. Втянуть в войну НАТО, а также ввести бесполетную зону на своей территории, освободить войска, охраняющие границы, если эту функцию возьмет на себя натовский контингент.

«Это прикрытие будущего размещения многонационального контингента на территории Украины. И, конечно же, это приведет к следующему, очень серьезному этапу эскалации, который может перейти в неуправляемую, неконтролируемую фазу», — уверен военный эксперт Александр Степанов.

Экс-депутат Европарламента Гуннар Бек выразил мнение, что Европа находится в глубоком экономическом кризисе из-за «своей безумной политики» и они ищут повод обвинить в этом кого-то еще. По его словам, война с Россией стала бы именно таким поводом, чтобы скрыть некомпетентность, коррупцию и неэффективное управление экономикой внутри страны.

Однако провокации подобного рода могут не сработать, если о них становится известно заранее.

Зачем Европа разгоняет милитаристскую волну из-за «российских» дронов. Разбор

Ранее в этот день политолог и полковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен рассказал «Известиям», что Украина прилагает максимум усилий, чтобы втянуть НАТО и США в конфликт с Россией. При этом попытки Киева вовлечь в войну страны НАТО Расмуссен охарактеризовал как очень отчаянный и рискованный шаг. По его мнению, это может привести к эскалации «беспрецедентных масштабов».

