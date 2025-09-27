Реклама
NBC News сообщил о сильной засухе в городе на юге Техаса

NBC News: город на юге Техаса испытывает нехватку воды
Фото: Global Look Press/John Davenport
Американский город Матис, расположенный на юге штата Техас, столкнулся с нехваткой воды из-за сильной засухи. Об этом 27 сентября сообщает канал NBC News.

«Небольшой город на юге Техаса пытается найти альтернативные источники питьевой воды, так как сильная засуха охватила регион и грозит иссушить его основной запас», — говорится в материале.

Как пишет NBC News, обычно Матис забирает питьевую воду из местного озера, но ожидается, что из-за усиливающейся засухи уровень воды станет слишком низким, «чтобы безопасно извлекать пригодную для использования воду».

По словам местных властей, им будет сложно вытащить чистую воду из озера, потому что вместе с нею поднимется и грязь, которая может повредить городские системы фильтрации и очистки.

Осушение Европы: континенту предрекают невиданную засуху
Еврокомиссия обозначила планы по экономии воды

Представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Сирии Абу Ассаф 27 июня сообщил, что Сирия столкнулась с сильнейшей за последние десятилетия засухой, из-за этого более 16 млн людей могут столкнуться с нехваткой продовольствия.

