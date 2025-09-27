Центробанк РФ сообщил о разработке «спецкнопки» против мошенников
Крупные российские банки дорабатывают функционал для внедрения в приложения специальной кнопки, позволяющей уведомлять о мошенничестве. Об этом 27 сентября сообщил глава департамента информбезопасности Центрального банка (ЦБ) РФ Вадим Уваров.
«С 1 октября большинство банков должны реализовать эту историю», — приводит слова Уварова «РИА Новости».
Он отметил, что в случае возникновения проблем в работе их будут решать с кредитными организациями в индивидуальном порядке.
Ранее, 26 сентября, руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля сообщил, что количество выявленных дропперов насчитывает уже 1,2 млн человек. Он добавил, что в первом полугодии 2026 года будет представлена концепция платформы по борьбе с дропперами.
