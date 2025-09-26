Центробанк выявил и внес в базу 1,2 млн дропперов

Количество выявленных дропперов насчитывает уже 1,2 млн человек. Об этом 26 сентября заявил руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка (ЦБ) России Богдан Шабля на XXII Международном банковском форуме.

«Сейчас в базе дропов где-то 1,2 млн человек», — отметил Шабля, уточнив, что каждый месяц выявляется порядка 100 тыс. счетов дропов, его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что объем операций дропов в 2025 году по сравнению с прошлым годом сократился втрое, средняя сумма операций снизилась с 2–3 млн рублей до 200–300 тыс. рублей. В первом полугодии 2026 года будет представлена концепция платформы по борьбе с дропперами.

Президент РФ Владимир Путин 24 июня подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность для дропперов с лишением свободы до шести лет. Наказание предусматривается за приобретение или передачу банковской карты лицам, которые не являются клиентами банка.

