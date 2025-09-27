Реклама
Карта спецоперации на Украине 27 сентября

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также карту военных действий на 27 сентября можно в материале «Известий».

Военнослужащие группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Варачино, Храповщина, Андреевка и Алексеевка Сумской области. На харьковском направлении группировка войск «Север» поразила подразделения мотопехотной бригады и бригады теробороны в Харьковской области. Противник потерял свыше 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и восемь складов боеприпасов и материальных средств.

Группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Дерилово в ДНР. В Кировске российские штурмовые подразделения продолжили уничтожать разрозненные группы боевиков ВСУ. Группировка войск «Запад» нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовых бригад ВСУ, а также бригаде теробороны в районах в ряде населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Потери противника составили до 230 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и 18 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Майское в Донецкой Народной Республике. В районе Клебан-Быкского водохранилища за сутки освобождено 1,1 кв. км территории. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в ДНР. Потери противника составили до 295 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и три автомобиля. Уничтожены шесть станций РЭБ, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение двум тяжелым механизированным, механизированной, десантно-штурмовой бригаде ВСУ и двум бригадам нацгвардии в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 475 военнослужащих, танк, бронетранспортер, два пикапа и два артиллерийских орудия.

Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника и освободила Степовое в Днепропетровской области. Нанесено поражение трем механизированным и штурмовой бригаде ВСУ в районах населенных пунктов Запорожской области. Потери противника составили свыше 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и 155 мм гаубицу М198 производства США.

Группировка войск «Днепр» нанесла поражение горно-штурмовой, механизированной бригаде и двум бригадам береговой обороны ВСУ в районах Веселое, Антоновка, Садовое Херсонской области, Камышеваха и Лукьяновское Запорожской области. Потери противника составили до 75 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, пять автомобилей, две станции РЭБ и три склада боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли удары по тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружений и военной техники на Донбассе, местам хранения и пуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах.

Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы и 131 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

«Мы поняли, что можем бить врага»
Герой России рассказал о боевом пути своего подразделения, пройденном без потерь

Всего с начала спецоперации ВСУ потеряли 667 самолетов, 283 вертолета, 86 900 беспилотных летательных аппарата, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 261 танков и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины систем залпового огня, 29 985 орудие полевой артиллерии и 42 715 единицы специальной военной автомобильной техники.

