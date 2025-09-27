Собянин сообщил об окончании реставрации Египетского павильона усадьбы Останкино
В Москве завершилась реставрация Египетского павильона в усадьбе Останкино. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В ходе работ специалисты отреставрировали фасады и интерьеры павильона: свыше 700 кв. м подлинных художественных паркетов; сложные дверные полотна, украшенные позолоченной и посеребренной резьбой; искусственный мрамор, элементы фурнитуры и лепной декор; исторические печи и украшающие их скульптуры сфинксов.
«Теперь Египетский павильон с галереями можно будет увидеть в первозданном виде, во всей его красоте, — написал Собянин в своем канале в МАХ. — Сегодня здесь открывается выставка «В гостях у графа Шереметева». Она продемонстрирует все грани традиционной праздничной культуры экспозицией подлинников конца XVIII века в сочетании с мультимедийными технологиями XXI века».
Построенный из дерева Останкинский дворец считается жемчужиной русского искусства конца XVIII века. «В этом году уникальный объект культурного наследия федерального значения празднует свое 230-летие», — отметил мэр.
Комплекс расположен в бывшем имении графа Николая Шереметева. Шереметев создал свой крепостной театр, построив театральный дворцовый комплекс с возможностью трансформации сцены и зрительного зала.
Накануне мэр Москвы сообщил об окончании реставрации Ростокинского акведука, который также является объектом культурного наследия федерального значения. Собянин напомнил, что в конце XVIII века акведук считался самым большим каменным мостом в России. «Потом сооружение было ключевым элементом первого московского водопровода, созданного по указу Екатерины II для решения проблемы с нехваткой питьевой воды», — отметил градоначальник.
Водопровод проработал более ста лет. В начале XX века его модернизировали: были проложены чугунные трубы, по которым вода поступала в Москву вплоть до начала 1960-х годов.
