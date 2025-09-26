Реклама
Собянин сообщил о завершении реставрации Ростокинского акведука

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве завершена реставрация Ростокинского акведука, который является объектом культурного наследия федерального значения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что в конце XVIII века акведук считался самым большим каменным мостом в России. «Потом сооружение было ключевым элементом первого московского водопровода, созданного по указу Екатерины II для решения проблемы с нехваткой питьевой воды», — написал мэр в своем канале в МАХ.

Водопровод проработал свыше ста лет. В начале XX века его модернизировали: были проложены чугунные трубы, по которым вода поступала в Москву вплоть до начала 1960-х.

В ходе реставрации главная задача заключалась в том, чтобы вернуть объекту его исторический облик и адаптировать для использования в современных реалиях. «Благодаря комплексной реставрации в 2024–2025 годах акведук получил новую жизнь и стал частью прогулочного маршрута нового парка «Яуза», — отметил Собянин. — Теперь здесь также можно увидеть, как работала система водоснабжения столицы два века назад. Для этого в галерее воссоздали исторический желоб с имитацией водотока».

Ранее в сентябре Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации исторического здания на Чистых прудах, где располагается Театр Олега Табакова. «Именно в 2025-м мы отмечаем 90-летие основателя театра — Олега Павловича Табакова, — отметил мэр. — Его наследие — культурное достояние нашей страны».

Собянин напомнил, что здание, в котором располагается театр, является объектом культурного наследия федерального значения. В связи с этим для проведения работ использовались специальные технологии и уникальные конструктивные решения. В ходе реставрации были укреплены конструкции, заменены все инженерные системы, установлено современное сценическое оборудование.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

