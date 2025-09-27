Тегеран вызвал послов из стран «евротройки» для консультаций по ядерной программе
Послы Ирана в Великобритании, Германии и Франции, входящие в «евротройку», были вызваны в Тегеран для проведения консультаций на фоне отклонения Советом Безопасности (СБ) ООН резолюции по иранскому ядерному вопросу. Об этом 27 сентября сообщило агентство ISNA со ссылкой на иранский МИД.
«На фоне неправомерных действий «евротройки» <… > послы Ирана в Великобритании, Германии и Франции были вызваны в Тегеран для проведения консультаций», — говорится в Telegram-канале.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи 26 сентября призвал СБ ООН объявить решение о введении санкций против исламского государства незаконным.
СБ ООН отклонил проект резолюции о сохранении режима отмены санкций против Ирана 19 сентября. Действие санкций против Ирана возобновится 27 сентября. Тогда же сообщалось, что действия стран «евротройки» сводят к нулю дипломатическое урегулирование кризиса вокруг ядерной программы Ирана. МИД отметил, что страна оставляет за собой право реагировать должным образом на любые незаконные действия, включая попытку восстановления санкций СБ ООН.
