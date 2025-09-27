Реклама
Силы ПВО за прошедшую ночь сбили 55 БПЛА ВСУ над территорией России

Фото: ТАСС/Александр Полегенько
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали за прошедшую ночь 55 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом в Минобороны РФ сообщили утром, 27 сентября.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что 27 из сбитых аппаратов были перехвачены в небе над Ростовской областью, восемь — над территорией Брянской области и по шесть — над Астраханской и Воронежской областями. Кроме того, пять беспилотников были ликвидированы над территорией Волгоградской области, два — над Курской и один — над Белгородской.

«Чувствуешь, что делаешь что-то полезное, когда попадаешь по цели»
Как расчеты ЗРК «Стрела» и комплексов «Оса» охраняют небо над Донбассом

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в этот же день рассказал об успешно отраженной атаке БПЛА северной части региона. По его словам, дроны были уничтожены над Тарасовским, Миллеровским, Милютинским, Кашарским, Каменским и Красносулинским районами. В результате произошедшего никто из людей не пострадал, но были зафиксированы повреждения инфраструктуры и ландшафта: в Кашарском районе было замечено и устранено возгорание травы, а в Тарасовском произошел пожар на оборудовании газораспределительной станции. Все последствия были устранены.

