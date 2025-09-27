Актер Марк Дакаскос приехал в Элисту для участия в Международном буддистском форуме
Актер Марк Дакаскос приехал в Элисту для участия в Международном буддистском форуме
Голливудский актер Марк Дакаскос 27 сентября прибыл в Элисту, для того чтобы поучаствовать в III Международном буддистском форуме.
«Быть приглашенным на буддистский форум — честь для меня. Я приезжаю в Россию с 1996 года и всегда говорил, что у меня прекрасные впечатления. Я люблю Россию», — сказал актер.
В беседе с «Известиями» он рассказал, что буддизм всегда вызывал у него глубокий интерес. Кроме того, Дакаскос отметил, что до того, как стать актером, он хотел быть буддистским монахом.
В рамках форума актер впервые посетил Калмыкию и выразил желание ближе познакомиться с культурой и традициями местного народа. Кроме того, он планирует ознакомиться с российским кинематографом и расширить свое понимание творческих процессов в стране.
