На Камчатке зафиксировали 27 афтершоков магнитудой до 6,0 за сутки
На территории Камчатки за прошедшие сутки было зафиксировано 27 афтершоков магнитудой до 6,0. Об этом 27 сентября сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС по региону.
«За сутки произошли 27 афтершоков магнитудой от 3,6 до 6,0», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что жители Камчатского края ощутили два афтершока. Кроме того, в МЧС добавили, что на данный момент продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального.
Ранее, 26 сентября, в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили, что землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано на Камчатке. Уточнялось, что сейсмособытие произошло в 23:22 по местному времени (14:22 по мск) в Авачинском заливе.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ