Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Камчатки

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали на Камчатке. Об этом 26 сентября сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Уточняется, что сейсмособытие произошло в 23:22 по местному времени (14:22 по мск) в Авачинском заливе на расстоянии 210 км от Петропавловска-Камчатского. Его очаг залегал на глубине 16,6 км.

В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН 25 сентября сообщили, что на Камчатке сохраняется опасность выброса вулканом Молодой Шивелуч пепла на высоту 10 км над уровнем моря. Ученые предупредили, что при выпадении пепла необходимо использовать средства защиты органов дыхания.

