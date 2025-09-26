Реклама
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Камчатки

Фото: Global Look Press/Daisy Gilardini
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали на Камчатке. Об этом 26 сентября сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Уточняется, что сейсмособытие произошло в 23:22 по местному времени (14:22 по мск) в Авачинском заливе на расстоянии 210 км от Петропавловска-Камчатского. Его очаг залегал на глубине 16,6 км.

Что ждет Камчатку: названы эпицентры сильных землетрясений на полуострове в будущем
Сильные подземные толчки могут вызывать оползни, лавины и повреждение инфраструктуры

В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН 25 сентября сообщили, что на Камчатке сохраняется опасность выброса вулканом Молодой Шивелуч пепла на высоту 10 км над уровнем моря. Ученые предупредили, что при выпадении пепла необходимо использовать средства защиты органов дыхания.

