СМИ узнали о начале США подготовки к нанесению ударов по наркокартелям Венесуэлы
Военное руководство США начало прорабатывать планы нанесения ударов по Венесуэле в рамках борьбы с наркоторговлей. Об этом 27 сентября сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух американских чиновников.
«Представители Вооруженных сил США разрабатывают варианты борьбы с наркоторговцами на территории Венесуэлы», — говорится в публикации.
По информации источников, удары по Венесуэле могут быть нанесены в течение нескольких недель. Это станет продолжением военной кампании, начатой администрацией американского лидера Дональда Трампа против предполагаемых объектов наркоторговли.
Ранее, 15 сентября, Трамп сообщил, что американские военные нанесли удар по группировкам, которые Вашингтон называет наркокартелями и «наркотеррористами» из Венесуэлы. По словам американского лидера, в результате операции были уничтожены три боевика и «никто из американских военнослужащих не пострадал».
До этого, 11 сентября, президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел в действие план активной обороны страны. Он считает, что Венесуэла будет защищать мир, завоеванный собственными силами. По словам Мадуро, операция под названием «Независимость-200» пройдет на всей территории государства. В рамках нее будет задействовано 284 фронта. 9 сентября президент Венесуэлы заявил о начале третьей мировой войны и выразил мнение, что США уже продумали план этого конфликта с целью навязать свою «политическую, экономическую, культурную и военную гегемонию в мире».
