В Совфеде заявили о прямой угрозе РФ из-за европейской «стены дронов»

Проект по созданию многоуровневой противодронной сети укреплений по всему восточному флангу Европейского союза (ЕС) под названием «стена дронов» представляет для России прямую угрозу, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«По сути, малейшая оплошность, неразбериха или что дроны могут полететь не туда, куда надо, — это риск. Я думаю, что рано или поздно может произойти инцидент», — сказал он.

По словам Джабарова, Европа подцепила «вирус войны» и не может от него вылечиться. Он также отметил, что такого агрессивного напора от Европы давно не было, и призвал европейские страны не провоцировать Москву.

26 сентября прошла видеоконференция на уровне министров обороны стран восточного фланга ЕС, участники которой согласились с необходимостью реализации «стены дронов». По словам еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, сейчас страны разрабатывают техническую дорожную карту проекта.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стена вопроса: противодронный проект ЕС представляет прямую угрозу России