В зоне отчуждения «Фукусимы» задержан украинский блогер

В Японии арестовали украинского блогера c 6,5 млн подписчиков после того, как он незаконно проник в дом, находящийся в зоне отчуждения атомной электростанции (АЭС) «Фукусима». Об этом 26 сентября сообщила радиостанция Radio France Internationale (RFI).

В материале сообщается, что арест, который произошел в зоне отчуждения ядерной электростанции, стал вторым с участием граждан Украины за прошедшую неделю. В среду, 24 сентября, двое украинцев были арестованы за то, что незаконно проникли в пустой дом в городе Окума префектуры Фукусима, ведя прямой эфир в социальных сетях.

В настоящее время полиция расследует обстоятельства случившегося. Задержанным могут грозить штраф и депортация.

Телеканал NHK 18 июля сообщил, что японская энергокомпания The Kansai Electric Power Co. намерена провести геологическое исследование и ряд других работ в рамках подготовки к реконструкции первого энергоблока АЭС «Михама». Уточняется, что, если новый или замененный энергоблок будет построен, это станет первым подобным проектом после аварии на АЭС «Фукусима» 2011 года.

Авария произошла после цунами, который вывел из строя системы энергоснабжения и охлаждения АЭС. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, которое прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. Полный демонтаж АЭС планируется завершить к 2050 году.

