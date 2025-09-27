Реклама
Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Нижнекамска и Оренбурга
«Ростех» сообщил о работе танкостроения РФ над машинами будущего
Politico назвала четыре требования Трампа к сменщице Мадуро
Временные ограничения введены в аэропорту Перми
Шесть человек доставили в больницы после землетрясения в Японии
Чешский хоккеист Чихар признан самым ценным игроком молодежного чемпионата мира
В Воронежской области сбитый БПЛА упал на железнодорожные пути
Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил пункт управления дронами ВСУ
Названы крупнейшие покупатели российского шоколада в 2025 году
Politico заявила о планах США остановить поставки нефти из Каракаса для оппонентов
В Амурской области открыли движение по одному ж/д пути после аварии
Власти сообщили о падении шести БПЛА в Вологодской области
Три человека погибли при пожаре в квартире в подмосковном Подольске
Боевик ВСУ попал в плен у Димитрова в ДНР после похода в тыл для поисков еды
В России будут развивать удаленную работа для пенсионеров
В СК назвали причину возгорания в многоэтажке в Твери
В трех российских аэропортах сняли временные ограничения на полеты

В зоне отчуждения «Фукусимы» задержан украинский блогер

RFI: украинский блогер задержан после проникновения в зону отчуждения «Фукусимы»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В Японии арестовали украинского блогера c 6,5 млн подписчиков после того, как он незаконно проник в дом, находящийся в зоне отчуждения атомной электростанции (АЭС) «Фукусима». Об этом 26 сентября сообщила радиостанция Radio France Internationale (RFI).

В материале сообщается, что арест, который произошел в зоне отчуждения ядерной электростанции, стал вторым с участием граждан Украины за прошедшую неделю. В среду, 24 сентября, двое украинцев были арестованы за то, что незаконно проникли в пустой дом в городе Окума префектуры Фукусима, ведя прямой эфир в социальных сетях.

В настоящее время полиция расследует обстоятельства случившегося. Задержанным могут грозить штраф и депортация.

О море волнуются: звездный час окуня и карта с китайской спецификой
«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире

Телеканал NHK 18 июля сообщил, что японская энергокомпания The Kansai Electric Power Co. намерена провести геологическое исследование и ряд других работ в рамках подготовки к реконструкции первого энергоблока АЭС «Михама». Уточняется, что, если новый или замененный энергоблок будет построен, это станет первым подобным проектом после аварии на АЭС «Фукусима» 2011 года.

Авария произошла после цунами, который вывел из строя системы энергоснабжения и охлаждения АЭС. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, которое прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. Полный демонтаж АЭС планируется завершить к 2050 году.

