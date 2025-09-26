Находящихся на Мадагаскаре россиян призвали быть осторожными из-за беспорядков
Гражданам РФ, которые в настоящее время пребывают на территории Мадагаскара, рекомендовано соблюдать осторожность из-за протестов в данном государстве. Об этом 26 сентября сообщили в посольстве РФ в республике.
«На фоне происходящих в стране беспорядков рекомендуем находящимся на Мадагаскаре российским гражданам соблюдать осторожность», — говорится в публикации диппредставительства в Telegram-канале.
В заявлении также отмечается, что россиянам лучше воздержаться от посещения мест, предполагающих массовое скопление людей.
