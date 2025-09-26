Находящихся на Мадагаскаре россиян призвали быть осторожными из-за беспорядков

Реклама
Фото: Global Look Press/Xu Suhui
Гражданам РФ, которые в настоящее время пребывают на территории Мадагаскара, рекомендовано соблюдать осторожность из-за протестов в данном государстве. Об этом 26 сентября сообщили в посольстве РФ в республике.

«На фоне происходящих в стране беспорядков рекомендуем находящимся на Мадагаскаре российским гражданам соблюдать осторожность», — говорится в публикации диппредставительства в Telegram-канале.

В заявлении также отмечается, что россиянам лучше воздержаться от посещения мест, предполагающих массовое скопление людей.

Протест на стойкость: митинги в Перу прошли под флагом пиратов Соломенной Шляпы
Как герои из аниме One Piece объединили манифестантов в странах Глобального Юга

Консульский отдел российской дипмиссии в Таиланде, комментируя зафиксированное вооруженное столкновение данного государства с Камбоджей, 24 июля сообщил об отсутствии обращений от россиян по этому вопросу. В ведомстве уточнили, что дипломатические работники на тот момент постоянно контактировали с компетентными властями Камбоджи и внимательно отслеживали развитие обстановки.

Все важные новости — на нашем канале в мессенджере MAX

