Боевое смещение: Путин призвал активнее вовлекать участников СВО в управление регионами

Участников СВО и выпускников программы «Время героев» надо активно привлекать в политическую элиту регионов. Такую задачу Владимир Путин поставил перед губернаторами, победившими во время сентябрьского единого дня голосования. На встрече с главами регионов президент призвал уделить особое внимание реализации нацпроектов, нацеленных на повышение уровня жизни россиян, развитию экономики и постоянным контактам с местными жителями. О том, какие еще задачи стоят перед избранными губернаторами и какими достижениями они поделились с президентом, — в материале «Известий».

Об отношениях губернаторов с избирателями

Владимир Путин поздравил избранных глав регионов с победой на губернаторских выборах. Ее одержали либо действующие руководители, либо те, кто находился в статусе исполняющего обязанности. Таким образом, россияне оценивают кандидатов по конкретным делам и результатам, что, по мнению президента, отражает высокий уровень гражданского общества.

— Очевидно, что люди рассчитывают на продолжение стратегического курса развития страны, на то, что он принесет дальнейшие перемены к лучшему в их регионах, родных городах, поселках. Конечно, очень важно оправдать это доверие, выстраивать в каждодневном режиме свою работу так, чтобы она соответствовала заявленным планам и ожиданиям граждан, действовать необходимо с полной отдачей, — сказал Путин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

14 сентября 2025 года во время единого день голосования выборы разных уровней прошли в 81 из 89 регионов России. В 20 субъектах РФ выбирали губернаторов, а в остальных — около 46 тыс. депутатов в местные заксобрания и муниципальные органы власти. Еще одного главу региона — губернатора Ненецкого автономного округа — выбирал региональный парламент.

Как будто в ответ на просьбу президента уделять особое внимание нуждам местных жителей, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов рассказал, что еще с ноября прошлого года он активно знакомился с людьми и территорией. По его словам, народную программу развития региона он составил совместно с тамбовчанами. После выборов он собирается воплощать ее содержание на практике.

В современных условиях главы регионов хоть и продолжают встречаться с местными жителями вживую, всё большее значение они начинают придавать социальным сетям как средству коммуникации и обратной связи, напомнил в разговоре с «Известиями» политолог Дмитрий Журавлев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Владимир Путин похвалил Евгения Первышова за его предыдущий административный опыт работы, отдельно отметив его участие в СВО и в программе «Время героев», которая помогает ветеранам боевых действий попасть в ряды политической элиты РФ. Ранее Первышов был мэром Краснодара и депутатом Госдумы. В октябре 2022 года после начала СВО он сообщил, что отправляется в зону боевых действий. Там он провел десять месяцев, после чего прошел обучение по программе «Время героев».

О поддержке участников СВО

Ключевой задачей губернаторов должно стать укрепление суверенитета и безопасности государства, сказал Владимир Путин.

— Огромное значение имеет то, что регионы делают для обеспечения оборонно-промышленного комплекса. Активная, деятельная поддержка наших военнослужащих, находящихся на передовой, ветеранов специальной военной операции, членов их семей — это всё задачи, которые, безусловно, остаются с нами в качестве ключевых. Рассчитываю, что такая работа будет продолжена, — заявил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Темы помощи участникам СВО коснулись все выступавшие губернаторы. Так, глава Ненецкого автономного округа Ирина Гехт рассказала, что встречалась с бойцами и ветеранами СВО накануне.

— Они полны решимости выполнить все поставленные перед ними задачи, — заверила она.

Уже упомянутый Евгений Первышов отметил, что в его области работает кадровая программа «Герои Тамбовщины», где подбираются кандидаты на государственную муниципальную службу. Он рассказал, что помимо него еще два уроженца тамбовского региона успешно прошли эти выборы. Глава Татарстана Рустам Минниханов также назвал поддержку участников СВО приоритетной для региона. В числе избранных на выборах 7,5 тыс. депутатов в местные органы власти республики оказались и 113 ветеранов спецоперации, доложил он.

О задачах губернаторов в социальной сфере

Эффективность глав региона будет оцениваться по результатам реализации нацпроектов. Из бюджета на это выделяются значительные средства, поэтому россияне должны видеть «конкретные, осязаемые результаты непосредственно там, где они живут», подчеркнул Владимир Путин.

— Это в первую очередь дальнейшее обновление школ, детских садов, больниц, поликлиник, строительство дорог и развитие общественного транспорта, улучшение жилищных условий. В целом создание комфортной, благоприятной среды для жизни, работы, самореализации и досуга. Причем не только в столицах регионов, но и в небольших городах, сельских территориях, — сказал президент.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В Тамбовской области особое внимание будет уделяться вопросам демографии, поддержки и увеличения многодетности, чтобы местные жители не уезжали в другие регионы, сказал президенту Евгений Первышов.

Глава Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала Владимиру Путину об успешной программе капитального ремонта школ, а также о решении проблемы строительства детской поликлиники. Отдельно глава региона выделила работу двух областных музеев, которые, по ее словам, помогают воспитать подрастающее поколение. В Татарстане введено 2,8 млн кв. м жилья, что в два с лишним раза больше, чем в прошлом году, сообщил Рустам Минниханов.

О развитии экономики в регионах

Особое внимание и президент, и выступившие главы регионов уделили вопросам экономического развития. По словам Путина, это важнейшая задача, выполнение которой повысит качество жизни и благосостояние россиян.

— В плотном взаимодействии федеральных и региональных властей необходимо обеспечить условия для долгосрочного роста экономики, для решения задач технологического лидерства, причем, конечно, с соблюдением, я много раз об этом говорил, принципов и требований макроэкономической политики, — сказал президент.

Евгений Первышов напомнил, что Тамбовская область — преимущественно аграрный регион, поэтому его инициатива о создании особой экономической зоны крайне важна. По его словам, она поспособствует развитию промышленности в регионе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Мария Костюк рассказала о совместной с «Росатомом» разработке кластера по добыче графита в ЕАО. Кроме того, в регионе скоро начнется строительство трансграничного автомобильного моста между Россией и Китаем.

— Наш партнер — компания «БАМтоннельстрой-Мост» — при поддержке Минвостокразвития и Минтранса уже подготовили финмодель, и понимаем, как это будет реализовываться, — пояснила она.

Глава Татарстана рассказал о завершении уборки зерновых и зернобобовых культур, по итогам которой удалось намолотить более 4,5 млн т зерна. Это позволяет полностью обеспечить население республики сельхозпродукцией и поставить значительный объем за ее пределы. По словам Владимира Путина, на протяжении многих лет регион показывает хорошие темпы роста регионального валового продукта и служит примером для многих субъектов РФ в развитии социальной сферы.

В ходе встречи губернаторы получили сигнал о том, что с подведением итогов выборов история не заканчивается, поэтому им нужно сохранять набранные высокие темпы работы, продолжать показывать эффективность, оперативно и гибко реагировать на вызовы в интересах граждан, рассказал «Известиям» заместитель декана факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат политических наук, эксперт Российского общества политологов Олег Ляховенко.