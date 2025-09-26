Лавров обсудил развитие двусторонних отношений с главой МИД Камбоджи

Глава МИД РФ Сергей Лавров с коллегой из Камбоджи Праком Сокхоном в ходе встречи на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН обсудили развитие двусторонних отношений стран. Об этом 26 сентября сообщили на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в рамках встречи стороны обменялись позициями касательно актуальных международных тем, а также региональной повестки. При этом главы ведомств обсудили текущее состояние и перспективы российско-камбоджийских отношений.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в мае сообщал, что Россия высоко оценивает политические контакты и сотрудничество с Камбоджей. Он отмечал взаимодействие стран в области обороны и безопасности, торговли, туризма, информационных технологий, а также политической сфере.

Тогда же Краснов рассказал о намерениях Генпрокуратуры РФ развивать сотрудничество с Верховным судом Камбоджи, в том числе путем проведения совместных форумов и исследований для обмена научным опытом, а также практики цифровизации судебной системы.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ