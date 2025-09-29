Народные приметы на 29 сентября: что можно и нельзя делать

На Руси приметам издревле придавали особое значение. По ним определяли, какой будет погода в ближайшее время, когда сеять и собирать урожай. Народный календарь был полон поверий и обрядов. «Известия» рассказывают о приметах 29 сентября и церковных праздниках, выпадающих на эту дату.

Народные приметы на 29 сентября 2025 года

На Руси 29 сентября отмечали праздник Ефимия, Птичья костка. В этот день было принято ловить птиц и по их костям гадать на погоду. Если на косточках уток и глухарей было много жира, понимали, что зима будет суровой. Прибегали и к другим способам предсказать судьбу — верили, что любое гадание на Ефимию будет правдивым.

Женщины 29 сентября делали заготовки на зиму: квасили капусту, сушили грибы, варили варенье. Также в этот день обязательно ходили в баню, чтобы укрепить здоровье и привлечь в дом достаток.

На Ефимию предки внимательно следили за приметами. Считалось, что если в праздник гуси улетают на юг, значит скоро наступит зима. Если птицы летели против ветра, готовились к сильному урагану.

Другие приметы дня

теплая и сухая погода — зима будет поздней и мягкой;

гром гремит — зимой снега не будет;

скворцы не улетели — осень будет затяжной;

листья на деревьях желтеют, но не падают — осень будет очень долгой;

звезды мерцают — погода скоро изменится.

Что нельзя делать 29 сентября

В день Ефимии, Птичьей костки, предки придерживались строгих запретов, чтобы не навлечь на себя беду. Так, в праздник не ловили и не ели рыбу, чтобы не столкнуться с ужасными новостями и не раскрыть случайно страшный секрет.

Что еще нельзя делать 29 сентября

начинать новое дело — оно не принесет успеха;

носить грязную и рваную одежду — так можно привлечь слухи и сплетни;

целоваться — к разлуке;

смотреться в зеркало — двойник в отражении может украсть жизненную силу;

стричь ногти — к болезни;

завидовать — к несчастьям.

Церковные праздники 29 сентября

Православная церковь 29 сентября чтит память святой великомученицы Евфимии, жившей III веке в Халкидоне (современная территория Турции). Она родилась в семье сенатора Филофрона и его жены Феодорисианы. Во времена гонений на христиан при императоре Диоклетиане святая была арестована за отказ поклоняться языческим богам. После 19 дней в темнице, где она терпела голод и жажду, Евфимия была подвергнута жестоким пыткам, но с Божьей помощью оставалась невредимой. Наконец, ее отдали на съедение зверям, но те не тронули мученицу. Только одна медведица нанесла ей небольшую рану, от которой девушка скончалась. Тело Евфимии забрали ее родители. Впоследствии в Халкидоне был возведен храм в честь святой, где были положены в раке ее мощи.

Также 29 сентября верующие вспоминают протоиерея Алексия Мечева. Он родился в 1859 году в Москве в семье регента кафедрального Чудовского хора. В юности он хотел быть врачом, однако мать настояла, чтобы он стал священником. Более 40 лет Алексий служил в малоприходном храме святителя Николая Чудотворца на Маросейке, где ввел ежедневные богослужения. После смерти жены и встречи со святителем Иоанном Кронштадтским он стал старцем, принимавшим сотни страждущих. Обладал даром прозорливости, утешал скорбящих, мирил семьи. В тяжелые революционные годы стал духовной опорой для многих верующих.

Молитвы на 29 сентября

Православные верующие 29 сентября молятся великомученице Евфимии Всехвальной. Ее просят об исцелении от болезней, обретении мира в семье и укреплении веры. Также в этот день обращаются к праведному Алексию Мечеву с просьбами о даровании духовных сил, наставлении на праведный путь, утешении и помощи в сложных ситуациях.

Молитва великомученице Евфимии Всехвальной

«О, святая всехвальная Евфимие, дево непорочная и великомученице преславная, истинная невеста Христова, нам в защищение Господом данная, услыши ныне моления наша, тебе с любовию приносимыя. Данною тебе от Бога благодатию, помози нам, немощным и убогим, поприще жития сего многотруднаго и многоскорбнаго безбоязненно преити, да возможем, яко же и ты, не устрашатися козней врага злохитростнаго, на ны воздвигаемых и душы наша погубити хотящаго. Принеси Господу нашему Сладчайшему Иисусу Христу смиренное моление наше и умоли Его даровати нам крепость и силу, терпение и смирение, да ими возможем врага превозмогати и Господа нашего неустанно прославляти, с Ним же и Небеснаго Отца и Святаго Духа и ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Молитва праведному Алексию Мечеву

«О, всечестный и преблаженный отче наш Алексие, дивный старче Московский и всея Церкве Российския похвало и радование! Велию любовь ко Господу имея, заветы евангельския непреложно исполняя, душу твою за паству полагал еси, милующим сердцем болезнуя о всех, просящих твоея помощи. Приими малое сие моление наше, и яко в земном житии твоем отирал еси всяку слезу, облегчал еси всяку скорбь, так и ныне, милосердый молитвенниче и ходатаю наш, возьми тяготы, болезни и скорби наша, исполни страждущая сердца радостию, умоли Человеколюбца Бога о прощении безчисленных прегрешений наших, да очистив душу покаянием, к деланию доброму приступим. Ей, старче благий, буди и нам пастырь добрый, наставляя на стезю спасения, да молитвами твоими безпорочно преидем путь жития нашего и обрящем Отечество Небесное, идеже ты со ангелы и всеми святыми предстоиши Престолу Святыя Троицы, славяще Безначальнаго Отца со Единородным Его Сыном и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом во веки веков. Аминь».

