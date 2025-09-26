Реклама
Лавров обсудил с главой МИД Таиланда наращивание торгово-экономических связей

Фото: t.me/MID_Russia
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился 25 сентября на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с главой МИД Таиланда Сихасаком Пхуангкеткэу. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщили на сайте МИД РФ.

«В ходе беседы рассмотрены перспективы развития российско-таиландского сотрудничества на приоритетных направлениях, включая продвижение политического диалога, наращивание торгово-экономических связей и гуманитарных обменов», — говорится в публикации внешнеполитического ведомства.

Также министры обсудили вопросы координации усилий на международных площадках и обменялись мнениями по актуальным проблемам глобальной и региональной повестки дня.

Премирный план: чего ждать от переговоров Таиланда и Камбоджи
И при чем тут американо-китайское противостояние

В апреле посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават рассказал об интересе страны к поставкам российского СПГ и угля. Он добавил, что между компаниями двух государств уже велись переговоры о поставках СПГ и угля, но пока этого не произошло.

