Лавров обсудил с главой МИД Таиланда наращивание торгово-экономических связей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился 25 сентября на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с главой МИД Таиланда Сихасаком Пхуангкеткэу. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщили на сайте МИД РФ.

«В ходе беседы рассмотрены перспективы развития российско-таиландского сотрудничества на приоритетных направлениях, включая продвижение политического диалога, наращивание торгово-экономических связей и гуманитарных обменов», — говорится в публикации внешнеполитического ведомства.

Также министры обсудили вопросы координации усилий на международных площадках и обменялись мнениями по актуальным проблемам глобальной и региональной повестки дня.

В апреле посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават рассказал об интересе страны к поставкам российского СПГ и угля. Он добавил, что между компаниями двух государств уже велись переговоры о поставках СПГ и угля, но пока этого не произошло.

Все важные новости — на канале «Известий» в мессенджере МАХ