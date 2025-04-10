Реклама
Прямой эфир
Спорт
«Зенит» стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
Мир
Макрон заявил о готовности Франции признать государство Палестина
Мир
Премьер Словакии рассказал о переговорах по транзиту газа через Украину
Общество
Стоимость ночи в гостиницах на лето подорожала на 13%
Спорт
В МОК сообщили о переговорах с федерациями по допуску россиян к Олимпиаде-2026
Мир
Глава Пентагона пообещал противостоять «угрозе» Китая в Панамском канале
Мир
Bild сообщила о заключении ХДС/ХСС и СДПГ коалиционного соглашения
Мир
Гуцул заявила о намерении продолжать бороться за справедливость
Происшествия
Женщина пострадала из-за украинского беспилотника в Белгородской области
Общество
В России на 24% уменьшилось количество новых стройпроектов
Мир
МИД КНР заявил о намерении принять меры в ответ на пошлины Трампа в размере 104%
Общество
Суд на два месяца арестовал ректора ПсковГУ по делу о мошенничестве
Мир
В блоке «Победа» рассказали о подготовке обращения в ЕСПЧ по поводу преследования Гуцул
Наука и техника
Школьники из Тюмени сделали перчатку для определения предвестников приступов эпилепсии
Мир
В ВТО заявили о риске сокращения мирового ВВП почти на 7% из-за пошлин США и Китая
Мир
Трамп заявил о готовности США применить силу в отношении Ирана при необходимости
Мир
Посол Таиланда рассказал об интересе страны к российскому СПГ и углю

Посол Таиланда рассказал об интересе страны к российскому СПГ и углю

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Таиланд проявляет интерес к поставкам российского СПГ и угля, заявил «Известиям» посол королевства в РФ Сасиват Вонгсинсават.

Твердая почва: почему добыча угля стала безопаснее и экологичнее
Отрасли удалось не только найти замену западному оборудованию, но и внедрить свое

«Да, мы по-прежнему заинтересованы в энергоресурсах. Потому что Таиланд активно импортирует сжиженный природный газ и уголь. Но дело в том, что нам нужно найти очень хороший способ транспортировки их в страну. В то же время мы должны найти способ справиться с вторичными санкциями Запада», — заявил тайский посол.

Он добавил, что между компаниями двух стран уже велись переговоры о поставках СПГ и угля в Таиланд, но пока этого не произошло.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Еще много-много газ: Филиппины и Таиланд заинтересованы в закупке российского СПГ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025