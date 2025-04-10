Посол Таиланда рассказал об интересе страны к российскому СПГ и углю
Таиланд проявляет интерес к поставкам российского СПГ и угля, заявил «Известиям» посол королевства в РФ Сасиват Вонгсинсават.
«Да, мы по-прежнему заинтересованы в энергоресурсах. Потому что Таиланд активно импортирует сжиженный природный газ и уголь. Но дело в том, что нам нужно найти очень хороший способ транспортировки их в страну. В то же время мы должны найти способ справиться с вторичными санкциями Запада», — заявил тайский посол.
Он добавил, что между компаниями двух стран уже велись переговоры о поставках СПГ и угля в Таиланд, но пока этого не произошло.
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