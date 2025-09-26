Реклама
В Госдуме оценили планы по выходу из БДИПЧ ОБСЕ

Депутат ГД Новиков: России не дадут влиять на процессы в БДИПЧ ОБСЕ
России в настоящее время не дают влиять на процессы в Европе, что вызывает необходимость в обсуждении участия страны в деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Такое мнение первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказал в пятницу, 26 сентября.

«На мой взгляд, обсуждение действительно было бы весьма полезным. <…> Целый ряд стран участвует в каких-то соглашениях и договоренностях, значит, у этих стран должен быть выработан не только общий подход, что само по себе уже требует совместной деятельности, а не санкции, давление и всё остальное, но и этот процесс должен быть обоюдным», — сказал депутат в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что на сегодняшний день любая совместная с Россией деятельность вызывает истерику в целом ряде стран Европы.

«То есть даже когда никакого вмешательства и коммуникации нет, возникает подозрение о российском влиянии, следе и так далее. В этом случае мы имеем дело с тем, что это как раз возможность России влиять», — сказал Новиков, добавив, что в Европе к этому никто не готов.

Нарушенное наблюдение: ОБСЕ будет следить за выборами в Молдавии
Москва не раз указывала на ангажированность миссии, которая работала и на кампании Майи Санду в 2024 году

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с МИД РФ и парламентом необходимость участия страны в деятельности БДИПЧ ОБСЕ, передает RT.

Так глава государства прокомментировал обеспокоенность председателя ЦИК России Эллы Памфиловой по поводу бесполезности работы БДИПЧ в контексте наблюдения за выборами и соблюдения прав журналистов, сообщается на сайте kp.ru. Она обратила внимание на отказ БДИПЧ ОБСЕ допустить российских наблюдателей на выборы в Молдавии, несмотря на то что РФ является членом этой организации и отправляла своих наблюдателей для участия.

24 сентября МИД РФ выразил протест послу Молдавии из-за отказа в наблюдателях в миссии ОБСЕ. Отмечалось, что данные действия властей Молдавии являются грубым нарушением международных обязательств и несовместимы с демократическими ценностями, о которых заявляет молдавское руководство.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Кишинева не аккредитовывать российских наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ является политически мотивированным.

