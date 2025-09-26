Реклама
Сюжет:

Экономист назвал способы выгодно приобрести новогодние подарки

Экономист Беляев: подарки к Новому году можно начинать покупать уже сейчас
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
Подарки к Новому году можно уже начинать покупать, также можно отложить нужную сумму, чтобы потом приобрести всё необходимое ближе к празднику. Об этом кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал в пятницу, 26 сентября.

При этом эксперт отметил, что надеяться на новогодние распродажи не надо.

«Можно подходить к этому с двух сторон, но начинать уже можно сейчас. Постепенно покупать какие-то сувениры, чтобы потом не бегать, или, наоборот, зарезервировать деньги, чтобы потом целевым направлением идти и покупать», — сказал экономист в беседе с Lenta.Ru.

Красная Огненная Лошадь: как встретить 2026 год и что от него ожидать
Что символизирует огненная стихия и какие символы и украшения подходят для встречи года Красной Огненной Лошади по восточному календарю

Ранее, 24 сентября, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, определяющее порядок праздничных и выходных дней на 2026 год. Согласно ему, новогодние выходные будут длиться 12 дней — с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года включительно, передает агентство городских новостей «Москва».

Чтобы продлить новогодние праздники до 16 дней, необходимо взять отпуск на 29 и 30 декабря, передает НСН.

Региональные власти могут вводить дополнительные нерабочие праздничные дни, поэтому производственный календарь субъекта РФ иногда отличается от федерального. Эти решения закрепляются местными нормативными актами, уточняется на сайте kp.ru.

