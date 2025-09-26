Экс-футболист «Зенита» Аршавин подал иск об изменении размера алиментов

Экс-игрок футбольного клуба (ФК) «Зенит» и сборной России Андрей Аршавин обратился в суд с иском к своей бывшей жене телеведущей Юлии Барановской об изменении размера алиментов. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем Telegram-канале.

«В Савеловский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Андрея Аршавина к Юлии Барановской об изменении размера алиментов», — говорится в публикации.

Отмечается, что подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 9 октября.

