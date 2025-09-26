Реклама
Мир
Оппозиционные Санду силы лидируют на выборах в Молдавии после подсчета 72% голосов
Мир
Трамп примет участие в экстренной встрече высших военных чинов США в Виргинии
Армия
Силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями
Мир
Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в Мичигане нападением на христиан в США
Общество
Сдавшиеся в плен украинские боевики рассказали о тяжелом положении ВСУ в ДНР
Мир
ЦИК Молдавии отчитался о завершении выборов и явке в 52%
Мир
СМИ указали на панику ЕС из-за призыва США самостоятельно решать конфликт на Украине
Мир
Орбан рассказал о помешавшем его ужину с женой звонке от Трампа
Мир
Додон сообщил о нарушениях на выборах в Молдавии
Мир
Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии
Мир
В ГД сообщили о планах России построить АЭС во Вьетнаме
Мир
Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн
Спорт
Бородавко назвал выступившие против допуска РФ до международных турниров страны
Происшествия
Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ
Спорт
Допинг-проба лыжника Парфенова дала положительный результат
Мир
В США на 102-м году жизни скончался глава церкви мормонов Рассел Нельсон
Происшествия
Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре Белгорода

Путин назвал многообразие регионов преимуществом России

Фото: пресс-служба администрации президента РФ
Многообразие регионов России является преимуществом страны. Об этом 26 сентября заявил президент РФ Владимир Путин.

«У каждого региона есть своя специфика, свои в чем-то отличные от других текущие задачи, но именно такое многообразие — одно из сильнейших преимуществ нашей страны», — заявил Путин.

Он отметил, что для долгосрочного роста экономики для решения задач технологического лидерства необходимо обеспечить условия плотного взаимодействия федеральных и региональных властей.

«Наша общая ключевая задача — укрепление суверенитета и безопасности государства. И в этом плане огромное значение имеет то, что регионы делают для обеспечения оборонно-промышленного комплекса», — добавил российский лидер.

Близкий север: как Россия планирует развивать Заполярье
И какие риски предстоит учитывать при освоении региона

Ранее, 12 сентября, Путин назвал многонациональность России бесценным даром. По его словам, национальная культура может развиваться и обогащаться только во взаимодействии с другими культурами.

