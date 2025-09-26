Путин назвал многообразие регионов преимуществом России
Многообразие регионов России является преимуществом страны. Об этом 26 сентября заявил президент РФ Владимир Путин.
«У каждого региона есть своя специфика, свои в чем-то отличные от других текущие задачи, но именно такое многообразие — одно из сильнейших преимуществ нашей страны», — заявил Путин.
Он отметил, что для долгосрочного роста экономики для решения задач технологического лидерства необходимо обеспечить условия плотного взаимодействия федеральных и региональных властей.
«Наша общая ключевая задача — укрепление суверенитета и безопасности государства. И в этом плане огромное значение имеет то, что регионы делают для обеспечения оборонно-промышленного комплекса», — добавил российский лидер.
Ранее, 12 сентября, Путин назвал многонациональность России бесценным даром. По его словам, национальная культура может развиваться и обогащаться только во взаимодействии с другими культурами.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ