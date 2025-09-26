Реклама
Сюжет:

Лукашенко заявил о наличии «хороших предложений» по решению конфликта на Украине

Лукашенко: существуют «хорошие предложения» по решению конфликта на Украине
Фото: REUTERS
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 сентября заявил о наличии «хороших предложений» по урегулированию конфликта на Украине.

«Есть на столе хорошие предложения <...> по Украине, которые на Аляске [во время саммита президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа] в том числе были услышаны Дональдом Трампом», — сказал он в интервью журналисту Александру Зарубину.

Лукашенко отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться с этими предложениями. В противном случае украинский лидер рискует потерять всю страну. Президент Белоруссии добавил, что хотел бы лично поговорить с Зеленским.

«Я бы хотел вот с ним (Зеленским. — Ред.) просто поговорить. <...> У меня есть что ему сказать. И, думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации [по вопросу окончания конфликта]», — заявил Лукашенко.

Кроме того, он подчеркнул, что существующие предложения по решению украинского кризиса, исходящие от США, являются выгодными для Зеленского.

Вне себя от рады: почему украинские депутаты недовольны Зеленским
В пропрезидентской фракции возмущаются монополизацией власти

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Зеленский предпринимает отчаянные попытки убедить представителей Европы, что он отличный военачальник, тогда как украинские позиции ухудшаются с каждым днем. Он добавил, что такое поведение украинского лидера лишний раз свидетельствует о том, что киевский режим занимают мысли о продолжении военных действий, а не о мире.

